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Milletvekili Kasap: "Doğalgaz firması usulsüz bir şekilde borç tahakkuk ettiriyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Milletvekili Kasap:

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'da faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım firması 'Çinigaz'ın ön ödemeli yani kartlı sayaç kullanan abonelere usulsüz bir biçimde borç tahakkuk' ettirdiğini iddia etti.

CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, Kütahya'da faaliyet gösteren doğalgaz dağıtım firması 'Çinigaz'ın ön ödemeli yani kartlı sayaç kullanan abonelere usulsüz bir biçimde borç tahakkuk' ettirdiğini iddia etti.

Kış aylarının yaklaşmasıyla doğalgaz kullanımının artacağını ve Kütahya'da yaşayan vatandaşların şu anda sürekli borç durumuyla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti.

Çinigaz'ın yükümlülüğünde olan ve vatandaşların ücretsiz rahatça ulaşabileceği otomatik doğalgaz yükleme istasyonu kioks noktalarının şehrin muhtelif yerlerine neden yerleştirilmediğini de soran Kasap, "Kimsenin Kütahyalı hemşehrilerimizi yormaya hakkı yok. Çinigaz yükümlülüğünü ne zaman yerine getirecek?" diye konuştu.

Çinigaz ile ilgili daha önce Enerji Bakanlığı'na soru önergesi de verdiğini hatırlatan Kasap, yaşanan bu soruna seyirci kalındığını belirtti.

Kütahya Belediyesi'nin yüzde 10 iştiraki olduğu Çinigaz'ın hangi usule göre ön ödemeli yani kartlı sayaç kullanan abonelere borç tahakkuk ettirdiğini dile getiren Kasap, Çinigaz'ın, Enerji Bakanlığı'nın bu probleme çözüm bulması gerektiğini bildirdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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