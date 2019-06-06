Milletvekili Kartal'dan bayram ziyareti

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul Sancaktepe'de ikamet Vanlı Üstün ailesini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, İstanbul Sancaktepede Vanlı Üstün ailesinin evini ziyaret etti. Kartal, hem Üstün ailesinin bayramlarını tebrik etti hem de 23 Haziran günü gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri için partisinin adayı Binalı Yıldırım'a destek sözü aldı. Samimi ve sıcak bir şekilde kendisini karşılayan aileye teşekkür eden Kartal, daha sonra seçim çalışmalarına devam etmek üzere hemşerilerinin evinden ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA