Milletvekili Karayel Sarız'da

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Kurt ve Gürbüz Erdoğan ile birlikte Sarız AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Emrah Karayel, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Kurt ve Gürbüz Erdoğan ile birlikte Sarız AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Sarız AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Kara, İlçe Kadın Kolları Başkanı Döndü Gedik, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Caner Taşgın, Belediye Meclis Üyeleri ve AK Parti teşkilatı ile birlikte; Günesen, Kızılpınar, Tavla, Dallıkvak ve Çağşak Mahallelerinde ev ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Milletvekili Karayel ve beraberindeki heyet, Tavla mahallesinde taziye ziyaretinde bulundu, Çağşak mahallesi sakinlerinden hayvancılık ile uğraşan İbrahim Akpınar'ın çiftliğini ziyaret etti bilgiler aldı.

Karayel, Sarız'dan ayrılmadan önce ilçe girişindeki Bayrak Anıtında partililerle hatıra fotoğrafı çektirerek ilçeden ayrıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı