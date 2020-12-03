Milletvekili Karayel: "Avrupa Parlamentosu bu kararla, bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta"
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Milletvekili Karayel: "Avrupa Parlamentosu bu kararla, bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta"

03.12.2020 18:15 | Son Güncelleme: 03.12.2020 18:18
Milletvekili Karayel:

AK Parti Kayseri Milletvekili, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'nun 'Kapalı Maraş ve görüşmelerin yeniden başlamasına' ilişkin kararını bütünüyle reddettiğini bildirmek üzere TBMM Basın Toplantı Salonunda açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kayseri Milletvekili, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Dr. İsmail Emrah Karayel, Avrupa Parlamentosu'nun 'Kapalı Maraş ve görüşmelerin yeniden başlamasına' ilişkin kararını bütünüyle reddettiğini bildirmek üzere TBMM Basın Toplantı Salonunda açıklamalarda bulundu.

Karayel açıklmasında; "3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelliler konusundaki bilinç ve hassasiyetin daha da artmasını diliyor. Bu vesileyle tüm engelli vatandaşlarımızı saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada, geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu'nun 'Kapalı Maraş'la görüşmelerin yeniden başlamasına' ilişkin kararını reddettiğimizi bildirmek üzere bulunuyorum. Avrupa Parlamentosu bu kararla, bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve Türkiye'yi haksız bir şekilde suçlamaya devam etmektedir. Bilindiği üzere Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri bir süredir çeşitli konularda sınamalarla karşı karşıyadır. Bu sınamalardan biride Kapalı Maraş Bölgesidir. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti toprağıdır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu bölgede otoritesi veya yetkisi yoktur. Maraş konusunda alınan kararlar ve atılan adımlar sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne aittir. Bu durum, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin siyasi emelleri doğrultusunda kullanılacak bir malzeme değildir. Ayrıca belirtmek isterim ki; Avrupa Birliği, Kıbrıs Türklerine verdiği sözleri tutmayarak Kıbrıs Türk halkı aleyhine yanlı ve adaletten yoksun davranış ve politikalar sergilemektedir. Avrupa Parlamentosu'nu Kıbrıs'a ilişkin her konuda, özellikle de iki taraf arasında anlaşmaya dayalı bir çözüme yönelik yapılabilecek olası müzakerelerde tarafsız ve yapıcı bir rol oynamaya davet ediyorum. Avrupa Parlamentosu, adada ve bölgede güven ve istikrarın tesis edilmesini istiyorsa, bir an önce üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayan tek taraflı faaliyetlerinden vazgeçirmelidir. Türkiye, hem Akdeniz'deki haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını hiç kimsenin etkisi altına girmeden, hiçbir tehdide boyun eğmeden tüm gücüyle korumaya devam edecektir. Akdeniz'de yapılan her hamlenin, atılan her adımın ülkemizin güvenliğine, hak ve menfaatlerine doğrudan etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle; Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu karar Türkiye - Avrupa Birliği ilişkilerini de ilgilendirmektedir. Bu arada Avrupa ile gündemimiz sadece Akdeniz ve Kıbrıs ile sınırlı kalmayıp özellikle son zamanlarda artan Yabancı Düşmanlığı ve İslamofobi ile devam etmektedir. Avrupa'da, Yabancı ve Müslüman karşıtlığı; iş yerlerinde, eğitimde ve adalet sisteminde apaçık bir şekilde ortaya konulmaktadır. Yabancı Düşmanlığı ve İslamofobinin sadece Avrupa'da bulunan Yabancılar ve Müslümanlar için değil aynı zamanda Avrupa ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için de tehdit oluşturmaktadır. Bazı Avrupa Birliği Ülkelerinin; İnsan haklarına ve Avrupa'nın birlikte yaşama modeline uymayarak, dili, dini, ırkı, kökeni farklı olan kesimlere karşı saygılı ve adil olma sistemini toptan reddeden anlayışla davranmasından endişeliyiz. Türkiye - Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı olarak; Avrupa Parlamentosunun hem Kapalı Maraş konusunda, hem Akdeniz ile ilgili gelişmelerde hem de Avrupa'da yaşanan Yabancı Düşmanlığı ve islamofobi ile ilgili kararlarını yakından takip ediyor ve Avrupa Parlamentosu'nun hakkaniyet çerçevesinde çözüm odaklı kararlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Milletvekili Karayel: 'Avrupa Parlamentosu bu kararla, bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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