Milletvekili Karahocagil'den esnaf ziyareti

22.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:34

AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, esnaf ziyaretinde bulundu.

Gümüşhacıköy Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ile bir araya gelen Karahocagil, istek, talep ve sorunları dinledi.

Karahocagil, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, esnaf için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyledi.

Esnafla bir araya gelerek onların sorunlarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlediklerini anlatan Karahocagil, işlerinde kolaylık ve hayırlı kazançlar diledi.

Ziyaretlerde Karahocagil'e Ak Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya, İlçe Başkanı Yakup Doluel, İl Genel Meclis Üyesi Cahit Çelik ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA