Milletvekili Karaaslan Dubai'de İnşaat Fuarına Katıldı

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın, Dubai'de gerçekleştirilen Cityscape Global 2017 Yatırım ve Gayrimenkul Fuarı'na katıldığı bildirildi.



Karaaslan'ın basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile birlikte Ortadoğu'nun önemli gayrimenkul fuarları arasında yer alan Cityscape Global 2017 Fuarına katılmak için Dubai'ye giden Karaaslan, mimarlık ve emlak sektöründe dünyadaki yeni gelişmeleri inceledi.



Bu yıl 16'ncısı Dubai'de düzenlenen ve 100 ülkeden 50 bini aşkın kişinin ziyaret ettiği belirtilen fuarda, inşaat sektörünün önemli temsilcileriyle bir araya gelen Karaaslan, stantları ziyaret ederek Ortadoğu'da gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlar hakkında bilgi aldı