Milletvekili Kara'dan çiftçiye destek talebi
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Milletvekili Kara'dan çiftçiye destek talebi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Belkaya, Emirgazi ve Karapınar bölgelerinde dolu yağışında çiftçinin zarar gören mahsullerinin tazmini için soru önergesini meclis gündemine taşıdı.

Milletvekili Kara'dan çiftçiye destek talebi
16.06.2020 14:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:05

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Belkaya, Emirgazi ve Karapınar bölgelerinde dolu yağışında çiftçinin zarar gören mahsullerinin tazmini için soru önergesini meclis gündemine taşıdı.

Dolu yağışı nedeniyle tarlalarda yer alan mahsullerin zarar gördüğünü belirten Milletvekili Kara, "Tarımsal üretim ve tarımsal üretime bağlı gıdalar ülkemizin de içerisinden geçtiği bu zorlu süreçte önemini artırmaktadır. Tarımsal üretim ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Konya ilimizin Belkaya, Emirgazi ve Karapınar bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımız içinde geçim kaynağı olmakta ve genel olarak geçim tarımsal mahsullerden sağlamaktadır" dedi.

Esin Kara, soru önergesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, "Bölgenin afet alanı ilan edilerek çiftçilerimizin yaşamış olduğu zararın karşılanmasına yönelik çalışma yapılması planlanmakta mıdır? Bölgede tarımsal üretim yapan ve dolu yağışından mahsulleri zarar gören bölge çiftçilerine yönelik bir destek ödemesi yapılması planlanmakta mıdır? Bölge çiftçilerinin tarımsal sulamada kullandığı elektrik faturalarının ödemelerinin ertelenmesi planlanmakta mıdır? Çiftçilerimize ait geçmiş dönem borçlarının yapılandırılması için bir çalışma planlanmakta mıdır?" diye sordu. - KONYA

Kaynak: İHA

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