Milletvekili Kahtalı Tıp Bayramı'nı kutladı
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Milletvekili Kahtalı Tıp Bayramı'nı kutladı

14.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:40
Milletvekili Kahtalı Tıp Bayramı'nı kutladı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Kahtalı, "Hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atacağız" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Sağlık personeline özverili ve fedakar çalışmalarından ötürü teşekkür eden Milletvekili Kahtalı, "Pandemi sürecinde en ön safta yer alan sizlere teşekkür ediyor, sizin nezdinizde tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye örnek bir sınav verdi"

Koronovirüsle mücadelede Türkiye'nin örnek bir sınav verdiği Kahtalı, "Salgınla mücadele kapsamında ülkeler çeşitli tedbirler aldı. Türkiye de hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri tedbirleri vakitlice aldı ve virüsle mücadelede örnek bir sınav verdi. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği üzere dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde Türkiye, hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak, hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma geldi" şeklinde konuştu.

Bu zor süreçte sağlık personellerinin gece gündüz, soğuk sıcak demeden cefakarca mücadele ettiğini vurgulayan Hakan Kahtalı, "Hem vatandaşımızın sağlık ihtiyacını karşılamaya, hem de sağlık çalışanlarının haklarını iyileştirmeye yönelik daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. 14 Mart Tıp Bayramı'nda, salgın nedeniyle hayatını kaybeden sağlık personellerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Hekimlerimizin hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu. - MALATYA

Milletvekili Kahtalı Tıp Bayramı'nı kutladı
Milletvekili Kahtalı Tıp Bayramı'nı kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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