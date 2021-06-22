Milletvekili Kâhtalı'dan Şehit Fevzi Mahallesi'nde inceleme

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2 Temmuz 2021 tarihinde ihalesinin gerçekleşeceği Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm proje alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2 Temmuz 2021 tarihinde ihalesinin gerçekleşeceği Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki 110 dönümlük kentsel dönüşüm proje alanında incelemelerde bulundu.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci ve partililerle birlikte, Şehit Fevzi Mahallesi'nde 679 konut, 18 iş yeri ve çevre düzenlemesi ihalesinin 2 Temmuz 2021, teslim tarihinin ise 2022 yılında yapılması planlanan 110 dönümlük kentsel dönüşüm proje alanında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında istişareler yaptı.

"Kentsel dönüşüm önemli bir konudur"

Battalgazi'deki kentsel dönüşüm çalışmasının diğer bölgelere de örnek olacağını söyleyen Kahtalı, "Kentsel dönüşüm gibi önemli bir projenin yapılacağı ve uygulanacağı bir alandayız. Burada 389 hak sahibi var. Bunların tamamıyla görüşerek ve rızalarını alarak onların da bir hak kaybına uğramamaları için büyük bir gayret içinde çalıştılar. Burada bir dönüşüm yapılıyor. Dönüşüm sebeplerine baktığımızda 2 yıla yakın süre içerisinde yaşamış olduğumuz depremden sonra dayanıksız konutlarımızın dönüşümünü sağlamak için belirli alanları, kentsel dönüşüm uygulaması kapsamında yapacağız. Bununla ilgili Malatya'mızda yapmış olduğumuz uygulamalardan biri Şehit Fevzi Mahallesidir. Burada hem yer sahiplerine hem de hak sahiplerine konutlar yapılacak. Ödeme kolaylığı sağlayarak 15 yıl gibi bir vade seçeneğiyle teslim etmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

"925 bin TL kira desteği verildi"

Kahtalı, "Burada konutlarını boşaltan 483 bağımsız bölüm var. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bugüne kadar toplamda 927 bin lira kira desteğinde bulunduk. Evlerinden çıkan vatandaşlarımızın kirasını devlet olarak biz ödüyoruz. Devletimiz her daim vatandaşlarımız yanında. 110 dönüm proje alanımız üzerinde, 679 tane konut, 18 tane ticaret alanı, 1 tane de kafeterya yapacağız. Buradaki konutları hak sahiplerine teslim ettikten sonra, 300 tane rezerv konutumuz olacak. Rezerv konutumuzda dışarıdan başkalarına satılmaması için de TOKİ başkanımızla görüştük. 110 dönüm dışında kalan alan da oturan, ama kentsel dönüşüme ihtiyaç duyan konutları da yıkıp dönüşümü sağlayabilmek için rezerv konutlara taşıyacağız. Dairelerini hemen teslim etmiş olacağız. 679 tane konutta 2 Temmuzda ihalesini yapıp 10 gün içinde yer teslimini de TOKİ'ye yapmış olacağız. 2022 yılı sonu itibariyle de buradaki hak sahibi kardeşlerimiz konutlarında oturacaklar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş olduğu destek dolayı teşekkür ederim. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder Projesi cumhurbaşkanımız tarafından takdir ve onay gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ Battalgazi Belediye başkanımızla ortak çalışmalar sonucunda bu iş gerçekleştirilmiş oldu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı