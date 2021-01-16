Milletvekili Kahtalı'dan Hekimhan ve Kuluncak ilçelerine ziyaret

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerini ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Hekimhan ve Kuluncak ilçelerini ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahtalı, Hekimhan'da partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya gelmesinin ardından Kaymakam Muhammed Öztaş'ı ziyaret etti.

Akabinde ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Kahtalı, esnafın sorun ve isteklerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kahtalı, Hekimhan'ın maden bakımından zengin olduğunu belirterek, gelecek dönem içerisinde Erdemir'in ilçeye 3 milyar liralık yatırım yapacağını aktardı.

Kahtalı, daha sonra beraberinde MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz ile AK Parti Kuluncak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kardeşlik hukuku içerisinde olduğunu anlatan Kahtalı, "Vatanı daha iyi şartlarda terörden arındırmış olacağız. Milletimize hizmet anlamında en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Devletimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkma anlamında birlik ve beraberlik gösteriyoruz. Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fendoğlu da Cumhur İttifakı'nın varlığıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ettiği yönetim şekline kavuştuğunu belirterek, Devlet Bahçeli'nin 2023 yılında yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıkladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş