Milletvekili Kahtalı'dan 15 Temmuz şehidinin ailesine ziyaret

09.08.2019 18:05

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Şehidi Malatyalı Engin Tilbaç'ın ailesine bayram ziyaretinde bulundu.

Bayram öncesi şehit ailelerini ziyaret eden Milletvekili Hakan Kahtalı, bu kapsamda 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe kalkışmasında İstanbul'da şehit düşen 16 yaşındaki Engin Tilbaç'ın ailesini ziyaret etti.

Malatya merkezde bulunan aileyi ziyaret eden Kahtalı, acılı aileye bir kez daha başsağlığı dileklerini ileterek, devlet olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. 16 yaşındaki Engin Tilbaç'ın o karanlık gecede yüzbinlerce vatan sevdalısı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla birlikte dışarı çıktığını anımsatan Kahtalı, "Engin kardeşimiz 15 Temmuz gecesi darbe girişimini protesto ederken tankın altında kalarak şehit oldu. 250 şehidimiz gibi o gün vatanı hainlere teslim etmemek adına büyük bir direniş örneği sergileyen Engin kardeşimize Allah'tan Rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimini engellemek için sokağa çıkan Tilbaç, İstanbul'da Baştabya Kışlası önünde kışladan çıkış yapan tankları engellemek isterken şehit düştü.

O sırada memleketleri Malatya'da olan Tilbaç ailesi ise çocuklarından 3 gün boyunca haber alamadı. İstanbul Adi Tıp Kurumunda aileden alınan DNA örneği ile Tilbaç ailesi çocuklarının şehit olduğunu öğrendi. 21 Temmuz'da memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesinde defnedilen Şehit Engin Tilbaç'ın ismi ise Adıyaman'da bir anaokulunda yaşatılıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA