Milletvekili Kahtalı'dan 15 Temmuz mesajı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "15 Temmuz'da darbeler ezanı değil, hamdolsun ezanlar darbeyi susturdu. Ayakta ölmeyi, dizüstü yaşamaya tercih eden kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı mesajında, millete silah doğrultmaktan çekinmeyen hastalıklı zihniyete en iyi cevabı yine milletin verdiğini söyledi.

15 Temmuz'da Türk tarihinin en alçak darbe girişiminin yaşandığını belirten Kahtalı, "Ama Allah'a şükürler olsun ki Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa inen göğsü vatan imanıyla dolu Türk milleti, bayrağına sahip çıkmıştır. Akif, 'Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor' diyor ya o karanlık gecede de hilaline sahip çıkan binlerce güneş, üniformalı hainlere en büyük tokadı vurmuştur" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'un en küçük şehidinin henüz 15 yaşındaki Halil İbrahim Yıldırım olduğunu anımsatan Kahtalı, "O karanlık gecede 7'den 70'e herkes, vatanını korumak için darbecilerle mücadele etti. ve yine o gece bu toprakların kahraman evlatları; Ömer'imiz, Erol'umuz, Malatyalı Engin Tilbaç kardeşimiz ayakta ölmeyi dizüstü yaşamaya tercih ederek bu yolda şehadet şerbetini içti" ifadelerine yer verdi.

"Sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır" diyen Kahtalı, "15 Temmuz'da vatanına sahip çıkan kahramanlarımıza minnettarız. Allah'a şükürler olsun ki o gece darbeler ezanı değil, ezanlar darbeyi susturmuştur. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın: Bu millet, hainlere her zaman gerekli dersi verecektir. Ben o hain gecede tabir-i caizse 'cuntaya conta ayarı yapan' ve şanlı bir direnişe imza atan Malatya halkımıza da yürekten teşekkür ediyorum, Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA