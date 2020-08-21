Milletvekili İskenderoğlu'ndan Biga Halk Eğitim Merkezine ziyaret AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Biga Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Çanakkale Milletvekili ve Genel Merkez Kadın Kolları Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu, Biga Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla maske üretimi yapılan merkezi ziyaret eden İskenderoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Merkez çalışanları ve gönüllülere teşekkür eden İskenderoğlu, yaptığı açıklamada, Biga Halk Eğitim Merkezinin bugüne kadar 500 binin üzerinde maske ürettiğini söyledi.

İskenderoğlu, şunları kaydetti:

"En gelişmiş ülkelerde bile sağlık sistemlerinin çökmenin eşiğine geldiğini, tıbbi malzeme bulunamadığı için hem doktorların hem insanların mağduriyet yaşadıklarını üzülerek izledik. Ülkemizde ise güçlü sağlık altyapısı sayesinde, bu salgının ilk etkilerini diğer ülkelere nispeten daha az sıkıntıyla atlattık. Burada ülke insanımızın zor zamanlarda el ele vermesinin büyük etkisi vardı. Gördük ki bütün dünyada tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanırken, ülkemizde elinden gelen herkes hem maske hem siperlik üretimlerine destek verdi. Bunu bütün dünya insanlarıyla da paylaşarak adeta bir insanlık dersi vermiş olduk. Bu merkezlerimizden biri de Biga'da."

Biga Halk Eğitim Merkezinde meslek edindirme kurslarının devam ettiğini aktaran İskenderoğlu, 25 kursiyerin usta öğreticiler eşliğinde hem üretim yaptığını hem de harçlığını çıkardığını belirtti.

Milletvekili İskenderoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kursumuza malzemeler Biga Kaymakamlığı, Biga Müftülüğü gibi kurumlarımızın yanı sıra Cenal, Doğtaş, İçdaş gibi şirketler tarafından temin ediliyor. Maskenin yanı sıra devlet hastanesine bone, sedye örtüsü, cerrahi önlük, personel önlüğü gibi malzemeler de burada üretiliyor. Özverili çalışmalarından dolayı hem merkez yetkililerimizi ve usta öğreticilerimizi kutluyorum. Destek olan kurum ve şirketlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA