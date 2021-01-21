Milletvekili İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları kahramanı Ezineli Yahya Çavuş'un evini inceledi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Ezine ilçesinde restorasyonuna başlanacak Çanakkale Savaşları kahramanı Yahya Çavuş'un evinde incelemelerde bulundu.

İskenderoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ezineli Yahya Çavuş'un Çanakkale Muharebeleri'nde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yahya Çavuş'un, Seddülbahir bölgesinin savunmasından sorumlu 26. Alay'da görev yaptığını anlatan Jülide İskenderoğlu, "Yahya Çavuş 25 Nisan 1915 günü gerçekleşen sahil çıkarmasında düşman askerlerine karşı takımıyla üstün bir mücadele vermiş ve büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Çanakkale Muharebeleri sırasında şehit düşen Ezineli Yahya Çavuş, nesilden nesile aktarılması gereken kahramanlarımızdandır. Çanakkale Muharebeleri sırasında takımıyla verdiği mücadele, ülkemizin ve bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu bizlere göstermektedir." diye konuştu.

Bu evin restorasyonunun önemli bir girişim olduğunu aktaran İskenderoğlu, çalışmaya katkı sunanlara teşekkür etti.

Jülide İskenderoğlu'na, AK Parti Ezine İlçe Başkanı Mehmet Ünsal, İl Genel Meclisi Üyesi Murat Yahya Sezgin ve Yahyaçavuş Köyü Muhtarı Ali Sevinç eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Özçetin