Milletvekili Hancıoğlu'ndan Teşekkür Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Çarşamba İlçe Başkanlığına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Milletvekili Hancıoğlu, 24 Haziran'da Samsun milletvekili seçildiğini hatırlatarak, "Ankara'ya gitmeden önce gelip sizlere teşekkür etmek istedim. Seçim süreci boyunca yaptığınız çalışmalar ve verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Seçim süresince nasıl birlikte çalıştı isek bundan sonra da hep birlikte olacağız." diye konuştu.

CHP Çarşamba İlçe Başkanı İlhan Yürükcü ise, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz en az 3 milletvekilini Samsun'dan meclise göndermekti. Ancak mevcut iki milletvekilimizi muhafaza ettik. Bunun yanı sıra 79 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir kadın milletvekilimi meclise göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.