Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı

30.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:09
Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Güneş mesajında, "Değerli hemşehrilerim, insanlık olarak zor ve zahmetli bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılında Dünyamızı etkisi altına alan salgın alışageldiğimiz hayatı bizden uzaklaştırdı. Coşkuyla, bir arada yaptığımız bir çok etkinliklerden ayrı kaldık. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle bu süre zarfında bir arada olamadık. Fakat her türlü zorluğa rağmen biz geleceğe umutla bakıyoruz. Aşı konusundaki çalışmalar ve aşının ülkemize ulaşması bu sıkıntılı günlerin yakın zamanda atlatılacağı müjdesini vermektedir. Bir arada olacağımız huzurlu ve sağlıklı günlerin en kısa zamanda gelmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor, yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Cahit Özkan Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Demet Özdemir Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Fırat Aydınus
Tüm Haberler Erkek Maltepe Galatasaray Öğretim Görevlisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Güneş'ten yeni yıl mesajı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 13:19:09. #1.15#
title