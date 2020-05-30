Milletvekili Güneş'ten İl Özel İdareye ziyaret AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Özel İdaresini ziyaret ederek 2020 yılında yapılacak çalışmalar hakkında Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan bilgiler aldı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, İl Özel İdaresini ziyaret ederek 2020 yılında yapılacak çalışmalar hakkında Genel Sekreter Mehmet Uzun'dan bilgiler aldı.

Bu yıl içerisinde İl Özel İdaresi olarak merkez ilçe ve köylerde yapılacak olan çalışmalar hakkında Milletvekili Güneş ve beraberindeki heyete bilgiler veren Genel Sekreter Uzun, milletvekilleri ve meclis üyelerine yapılan çalışmalara destek verdikleri için teşekkür etti.

Güneş de 2020 yılında yapılacak çalışmalarda Uzun ve meclis üyelerine kolaylıklar dileyerek çalışmalarda başarılar diledi.

Ziyarette, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, İl Genel Meclis üyeleri Tevfik Ayvalık, Mehmet Çetin, Halil Aydın ve Ahmet Sözen ile Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Kökcü yer aldı.

Kaynak: AA