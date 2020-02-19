Milletvekili Güneş: " Kayak merkezi bölgeye iddialı bir alternatif olacak"

19.02.2020 18:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:58

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş TBMM Genel Kurulu'nda Keltepe Kayak Merkezi ile ilgili gündem dışı konuşma gerçekleştirdi.



Güneş Kayak Merkezi'nin oluşum fikrinden açılışına kadar olan süreci Genel Kurul'da değerlendirerek, Karabüklü hemşehrilerinin sahip çıktığını ve Kayak Merkezi'ni Dünya standartlarına getirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.



Kayak Merkezi'nin Safranbolu'nun turizm potansiyeli ile birlikte değerlendirilmesini gerektiğini vurgulayan Güneş, "Günümüzde turizm, deniz, güneş, kum, kamp ve ören yerleri gibi yaz mevsimi temelli yapıdan alternatif turizm türlerini kapsayan bir anlayışa dönüşmektedir. Özellikle yaz turizmine alternatif olarak tüm dünyada kış turizm noktaları önemli bir cazibe merkezi haline gelmektedir. Kış turizm merkezleri, kayak, kızak, teleferik, doğa yürüyüşü ve tırmanış gibi birçok turizm faaliyetini bünyesinde bulundurmanın yanı sıra günübirlik ziyaret, konaklama ve dinlenme gibi hizmetleri de sunmaktadır. Her yaşa hitap eden kayak merkezleri taşıdığı coğrafi özellikler bakımından da adeta bir sağlık ve spor merkezi haline dönüşmüştür. Dünyada kış turizmine ilginin artması bu turizme yönelik elverişli alanları değerlendirme durumunu da beraberinde getirmiştir. Ülkemizde AK Parti hükümetleri döneminde kış turizmine ve kış sporlarına özel önem verilmiştir. Bu sayede ülkemizin turizm çeşitliliği daha da zenginleşmiş, kış aylarında insanlarımıza hem turizmin hem de istihdamın yolu açılmıştır" dedi.



Karabük'ün, uzun süredir gündemde olan Kayak Merkezi Projesinin 2019 yılının son günlerinde ülkenin 53'üncü kayak merkezi olarak nihayete kavuştuğunu kaydeden Güneş, şunları söyledi:



"Temeli 2015 yılında atılan kayak merkezimizin bulunduğu yer, doğası, coğrafyası, manzarası, blok ormanları, gölleri, temiz havası ve suyuyla nadide bir vatan köşesidir. Karabük il merkezine 29 kilometre mesafede bulunan kayak merkezimiz, Karaağaç Köyü sınırlarında, 2 binli rakımda ve 172 bin metrekarelik alanda inşa edilmiştir. Tesisin bulunduğu noktada karın yerde kalma süresi yaklaşık yüz yirmi gündür. Bu süre kış turizmi ve kayakseverler açısından oldukça iyi bir potansiyeldir. Ayrıca kar kalitesi de Uludağ, Kartalkaya ve Ilgaz'la eş değere sahiptir. Bu hususlar da bize tesisimizin geleceği hakkında umut vermektedir. Kayak merkezimizin, özellikle Kuzey Anadolu kış turizmi koridorunda yer alan Kartepe, Kartalkaya, Esentepe, Ilgaz Kayak Merkezlerine de iddialı bir alternatif olacağına inanıyoruz. Kayak merkezimiz şimdilik günübirlik olarak hizmet vermekte ise de konaklama tesislerinin yapılmasının akabinde sadece kış aylarında değil, kongre, fuar, futbol ve gençlik kampları, dağ ve yayla turizmi gibi faaliyetler çerçevesinde 4 mevsim birçok turizm kolunda hizmet verecek ve katkı sunacak potansiyele sahiptir. Kayak merkezimizin Karabük'ümüzün turizmine, ekonomisine ve istihdamına da artı değer katacağı muhakkaktır. Yöre halkımızın beklentisi de bu doğrultudadır. Açıldığı günden itibaren geçen sürede Karabüklü hemşehrilerimiz kayak merkezine sahip çıkmış ve her gün yüzlerce insan bölgeye akın etmiştir. Kayak merkezimizi dünya miras kenti Safranbolu'muzun sahip olduğu turizm potansiyeliyle birlikte değerlendirdiğimizde önemi daha da artacaktır. Konaklama tesisleriyle ilgili çalışmalarımız ve görüşmelerimiz sürmektedir. Bunun yanı sıra, ihtiyaçlarımızı ve eksikliklerimizi de en kısa sürede tamamlayıp kayak merkezimizi dünya standartlarında bir tesis haline getirmek öncelikli görevlerimiz arasındadır. Ak Parti iktidarında yöremize böyle nitelikli ve nezih bir tesisi kazandırmış olmanın gururunu ve ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl yolunu sıcak asfaltla tamamladığımız Keltepe Kayak Merkezi'ne siz değerli milletvekillerini ve kayakseverleri davet etmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz." - KARABÜK

Kaynak: İHA