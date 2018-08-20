Milletvekili Günay, Mihalıççık'ı Ziyaret Etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Mihalıççık ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Mihalıççık Kaymakamı Mesut Ateş'i ziyaret ederek ilçenin güncel durumu hakkında bilgi alan Günay, daha sonra ilçe merkezinde kadın buluşması gerçekleştirdi.

Kadınlardan ilçeye dair öneri ve isteklerini dinleyen Günay, şunları ifade etti:

"Kadınlarımız ilçemizin, şehrimizin ve ülkemizin geleceğinde daha fazla söz sahibi olmalılar. Bugün hemşehrilerimizle, kadınlarımızla buluştuk ve değerlendirmelerde bulunduk. Öneri ve isteklerini dinledim. Tek tek not aldım. İlçemizi, şehrimizi ve ülkemizi hep birlikte kalkındıracağız. Dürüst, çalışkan ve özverili kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Görevimiz sorunları, eksiklikleri, talepleri yerinde dinlemek ve bunlara çözümler üretmek. Halkımıza hizmet etmek. AK Parti olarak siyasetimizin temelinde bu var. Halkımızla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduk. Anadolu halkımızın samimiyetini, içtenliğini çok yakından gördük. Bizleri çok güzel ağırladılar. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum."

Günay, merkezdeki programlarının ardından ilçeye bağlı Güce, Sorkun, Kavak, Çalçı, Çardak, Kavak, Sekiören ve Koyunağılı kırsal mahallelerindeki vatandaşlarla buluşup, istek ve önerileri dinledi.

Sorkun Mahallesi'nde çömlek pişiren Günay, Kavak Mahallesi'nde yanan caminin yerine yapılan cami inşaatını gezdi.

Günay, ayrıca daha önceki ilçe ziyaretinde kendisine iletilen, kendi desteğiyle ve Mihalıççık Belediye Başkanı İsmail Uysal'ın girişimleri sonucunda Çardak Mahallesi'ne kazandırılan köy konağını ziyaret etti ve son olarak köyün güncel durumuna ilişkin köy konağında bir toplantı düzenledi.