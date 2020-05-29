Milletvekili Günay don olayından etkilenen çiftçiler için Bakan Pakdemirli ile görüştü
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Milletvekili Günay don olayından etkilenen çiftçiler için Bakan Pakdemirli ile görüştü

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'de tarım arazilerinden yaşanan don olayıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Milletvekili Günay don olayından etkilenen çiftçiler için Bakan Pakdemirli ile görüştü
29.05.2020 16:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:51

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'de tarım arazilerinden yaşanan don olayıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Günay, Eskişehir genelinde 22-23-24 Mayıs'ta dona bağlı doğal afetin gerçekleştiğini bildirdi.

Üreticilerin üretiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve zararlarının telafisi için hasar tespit çalışmaları yapıldığını ifade eden Günay, şunları kaydetti:

"Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda şu ana kadar Günyüzü, İnönü, Tepebaşı, Beylikova, Çifteler, Mihalıççık, Odunpazarı, Alpu, Han, Seyitgazi ve Sivrihisar ilçeleri ve 216 mahallemizde toplam 3 bin 313 çiftçimize ait 184 bin 105 dekar tarım arazilerinde ekili ya da dikili çeşitli ürünlerde don nedeniyle zarar meydana gelmiştir. Konu ile ilgili olarak tespit çalışmaları halen devam etmektedir. Tespit edilen hasarlar için Tarım ve Orman Bakanlığına afet ihbar formları düzenlenerek iletilecektir. Çiftçilerimize öncelikle ön tespit çalışmalarının yapılması için ilçe tarım müdürlüklerine dilekçe vermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Tüm hasarlar için Tarım ve Orman Bakanlığına afet ihbar formları düzenlenerek iletilecektir."

Günay, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüştüğünü belirtirken, "Yaşanan don olayı ile ilgili 27 Mayıs'ta Tarım ve Orman Bakanımız Pakdemirli ile görüşme yaptım, durumu ilettim. TARSİM kapsamında bulunan hasar tespit bilgileri Bakanlığımıza sunulacak. Kapsam dışında kalan hasar için Valiliğimiz Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından acil destek ödeneği için talep bulunabilecektir. Süreç devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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