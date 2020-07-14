Milletvekili Günay'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, 15 Temmuz 2016'da Türk milletinin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına karşı kutlu bir zafer kazandığını belirtti.

Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan kutlu direnişin ardından 4 yıl geçtiğini hatırlatan Günay, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla kahraman Türk milleti, milli iradeyi teslim almak isteyenlerin karşısında göğsünü siper etmiş, tarihimiz boyunca olduğu gibi vatan sevgisi ve inancı ile vatanımızı kuşatmaya kalkanlara geçit vermemiştir. Bu büyük tehlikeyi atlattıktan sonra yeniden inşa ve arınma süreci başlamış ve hala devam etmektedir. Hain darbe girişiminde bulunanlar aslında Türkiye'nin önünü kesmek ve 2023 hedeflerine hızla yol alırken ülkemiz hedeflerine ulaşamasın, uydu devlet konumunda olsun diye üst akılları devreye soktular. Türk milleti, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlerin akıllarının alamayacağı bir direniş sergiledi. Bu millet, söz konusu vatanı, bayrağı ve demokrasisi olduğunda her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi, demokrasi dersi verdi."

Kaynak: AA