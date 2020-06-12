Milletvekili Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti
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Milletvekili Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti.

Milletvekili Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti
12.06.2020 09:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:17

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesini ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Milletvekili Emine Nur Günay, Çifteler ilçesini ziyarette vatandaşlara toplu konut müjdesi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günay, bir süredir Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve TOKİ Başkanı Ömer Bulut ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında ilçeleri talep ve altyapı durumunu değerlendirdiklerini kaydetti.

Çifteler'de sosyal konut sayısını 100'den 205'e çıkardıklarını ifade eden Günay, şöyle konuştu:

"Mevcut alan bu sayıdaki konuta izin veriyor, ayrıca ön talep sayısı bunu karşılıyor. Çifteler'de 3 Temmuz Cuma günü kura çekimi gerçekleşecek, konutların sahipleri belli olacak inşallah. Bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a, desteğini esirgemeyen Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, yerel ihtiyaçları ön planda tutan ve hassasiyetle inceleyen TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut ve ekibine hemşerilerim ve ilçelerimiz adına teşekkür ederim. Çiftelerli hemşerilerime hayırlı olsun."

Günay, Kaymakam Mehmet Uğur Arslan'ı ziyaret ederek, pandemi dönemindeki çalışmalar ve ilçenin mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki Kaymakam Arslan, AK Parti İl Başkanlığı'ndan Ergin Gül, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Yeşil ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Can ile birlikte Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık'ı ziyaret eden Günay, ilçe hakkında brifing aldı.

Günay, Eskişehir'in değerlerinden olan Sakaryabaşı'nın 2021 yılının nisan ayında çok daha farklı bir çehre ve turizm alanlarına kavuşacağını bildirdi.

Günay, mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı bölgeyi ve TOKİ alanını Kaymakam Mehmet Uğur Arslan ve İlçe Belediye Başkanı Kadir Bıyık ile ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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