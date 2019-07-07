Milletvekili Gülaçar'dan Van uçak seferleri ile ilgili açıklama

AK Parti Van Milletvekili Osman Gülaçar, son günlerde gündemden düşmeyen Van'daki uçak seferleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Milletvekili Gülaçar yaptığı açıklamada, "Kamuoyunun da son günlerde takip ettiği üzere Van uçak sefer sayısının azalması ve bilet fiyatlarının yüksekliği gündemde sıkça yer almaya devam ediyor. Farklı bir çok kesimden ve vatandaşlardan gelen bu şikayet ilk günden bu yana gündemimizde yer alan ve yakından ilgilendiğimiz en önemli günden maddelerinden birisi yer alıyor. Konuyla ilgili girişimlerimiz sürmekte olup kamuoyunun bilmesi gerektiği mevcut durumu da paylaşmak isterim" dedi.

Geçtiğimiz günlerde THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bir temasta bulundukları ifade eden Gülaçar, "Konu ile ilgili acil bir çözüm üretilmesi için bir kez daha temasa geçtik. Bilal bey konuyla alakalı teferruatlı bir bilgi paylaştı bizimle. Bildiğiniz üzere Mart ayında Boeing 737 Max 8 tipi uçağının düşmesi sonucu 157 yolcu hayatını kaybetti. Geçen yıl da Endonezya'da aynı tip uçağın düşmesi sonucu 189 yolcu yaşamını yitirdi. Boeing firması bu uçaklar için bir yazılım güncellemesi duyurdu. Dolayısıyla dünya genelinde bu uçaklar bakıma alında. Türk Hava Yollarına ait 24 uçak bu kapsamda bakıma alındığından, ülke genelinde sefer sayılarında bir problem yaşanıyor. Van, Erzurum ve Trabzon gibi kentlerdeki talepler medyaya yansıdı. Ancak birçok şehrimizde bu problemler yaşanıyor. Yaz aylarında artan talepler de havayolu şirketlerinin işini biraz daha zorlaştırdı. Biz Van uçuşlarına öncelik verilmesi ile ilgili talebimizi ilettik. Tamamen Boeing firmasından kaynaklı devam eden sorunun çözümü için bir süreye daha ihtiyacın olduğunu belirttiler bize. Bu noktada bizler de vatandaşlarımız ile aynı sıkıntıyı yaşadığımızı paylaşmak isteriz. Van vekilleri olarak geçtiğimiz hafta bizler de aynı sorundan dolayı bazı seyahatlerimizde sorunlar yaşadık. Bunun dışındaki diğer sıkıntıları da bir araya getirerek konuyu ilgili isimlere ilettik. Çok acil sevk edilmesi gereken hastalar için, THY Genel Müdürümüzden talepte bulunduk. Biletini satın almış bazı yolcularımızın izniyle, hastaları göndermek için THY bir inisiyatif aldı ve bu hastalarımızı gönderebildik. Ancak biz bazı milletvekili arkadaşlarımızla, geçtiğimiz günlerde Van'a taziye ziyaretinde bulunmak için girişimde bulunmamıza rağmen gidemedik. Bu problemi hepimiz yaşıyoruz, dolayısıyla çözümü için herkes elinden geleni yapmalı. Konu farklı yerlere çekilmemeli" diye konuştu.

Bu problemin yaşadığı ilk günden bu yana konu ile ilgilendiklerini ve ilgilenmeye de devam ettiklerini ifade eden Gülaçar, "Çünkü bizim görevimiz memleketimizle ilgili her bir problemde çözüm adına tüm kapıları zorlamak. Fakat hemşerilerimizin dikkatini çekmek istediğimiz bir husus var. Biz şehrimizle ilgili talep ve problemlerle ne kadar ilgilenirsek, bazı çevrelerin organize bir şekilde algı girişimlerine şahit oluyoruz. Bunlar üzücü durumlar. Şehrimizle alakalı bir taşın üstüne bir taş koyan kim varsa, desteklemeli, teşvik ve takdir etmeliyiz. Çeşitli platformlar aracılığı ile sabote etmeyi alışkanlık haline getiren çevrelerin şehrimizle alakalı yapıcı ve olumlu katkı sunacak çabaların içinde olmasını temenni ediyorum. Biz şehrimizin tüm kurumlarının taleplerinin çözümü için gayret ediyoruz. Parti ayırımı yapmaksızın tüm belediyelerimizin bakanlıklar nezdinde taleplerini karşılamak için yoğun çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Çünkü bu memleket bizim, biz de elimizden gelen tüm hizmeti yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA