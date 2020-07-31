Milletvekili Gülaçar'dan, Ramazan Bayramı mesajı
AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
31.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:47
AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Milletvekili Gülaçar yayımladığı mesajında, "Kurban; yabancılaşmak yerine yakınlaşmanın, bencillik yerine paylaşmanın, kırmak yerine gönül almanın, üzmek yerine gülümsetmenin, kin yerine dua almanın imkanıdır. Bu imkandan nasiplenmek duasıyla Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi. - VAN
Kaynak: İHA