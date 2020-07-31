Milletvekili Gülaçar'dan, Ramazan Bayramı mesajı AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gülaçar yayımladığı mesajında, "Kurban; yabancılaşmak yerine yakınlaşmanın, bencillik yerine paylaşmanın, kırmak yerine gönül almanın, üzmek yerine gülümsetmenin, kin yerine dua almanın imkanıdır. Bu imkandan nasiplenmek duasıyla Kurban Bayramımız mübarek olsun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA