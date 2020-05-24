Milletvekili Gülaçar'dan Ramazan bayramı mesajı
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Milletvekili Gülaçar'dan Ramazan bayramı mesajı

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gülaçar'dan Ramazan bayramı mesajı
24.05.2020 09:55 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:58

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Ramazan bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Gülaçar yayımladığı mesajında, "Elden çıktığında nimetlerin kıymetini anlıyoruz. Birlikte olmanın güzelliğini yalnızken anlıyoruz. Cemaatle saf tutmanın tadını yalnız kıyamlarımızdan anlıyoruz. Paylaşmanın değerini bereketsiz fazlalıktan anlıyoruz. Sıhhatin kıymetini amansız hastalıklardan anlıyoruz. Bayramın güzelliğini sessiz ve renksiz sokaklardan anlıyoruz. Nimetlerin şükrünü, Birlikteliğin gücünü, cem olmanın ihtişamını, paylaşmanın bereketini, sıhhatin kıymetini, bayramların değerini idrak edebilmek duasıyla. Bayramınız mübarek olsun" ifadelerine yer verdi. - VAN

Kaynak: İHA

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