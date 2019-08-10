Milletvekili Gergerlioğlu: Ankara'da bir kişi daha kaçırıldı

Milletvekili Gergerlioğlu: Ankara'da bir kişi daha kaçırıldı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden alınan eski Sanayi Bakanlığı çalışanı Yusuf Bilge Tunç'un Ankara'da kaçırıldığı iddia edildi

10.08.2019 13:19
Milletvekili Gergerlioğlu: Ankara'da bir kişi daha kaçırıldı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden ihraç edilen eski Sanayi Bakanlığı çalışanı Yusuf Bilge Tunç'un kaçırıldığı iddia edildi.

Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sosyal medya hesabından duyurduğu hadisede, Ankara'da yaşadığı belirtilen Tunç'tan 6 Ağustos 2019 salı gününden bu yana haber alınamadığı bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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