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Milletvekili Fırat, Tut ilçesinde kar kış dinlemedi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Milletvekili Fırat, Tut ilçesinde kar kış dinlemedi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tut ilçesi ziyaretinde kar kış dinlemeden ziyaretler gerçekleştirdi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Tut ilçesi ziyaretinde kar kış dinlemeden ziyaretler gerçekleştirdi.

Önceki gün seçim bölgesi Adıyaman'a gelen Milletvekili İbrahim Halil Fırat, parti yöneticileriyle Tut ilçesine gitti. Tut ilçesinde İlçe Başkanı Ali Korkmaz, Meclis Üyeleri Mustafa Saman ve Temel Büyükboğa tarafından karşılanan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, ilk olarak Kaymakam Erkut Pamuk'u ziyaret etti. İlçede devam eden yatırımlar, projeler ve sorunlar ile ilgili yapılan istişare sonrasında Milletvekili Fırat, esnaflar ile bir araya geldi.

Esnafları işyerlerinde ziyaret eden Fırat, dünyada yaşayan küresel krizler ve gündem konularıyla ilgili sohbet etti.

Daha sonra parti binasına geçen Fırat, burada partililere Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin izlediği politikalar ve ülkemizde ki gelişmeler ile ilgili bilgi verdi.

Tut ilçesine bağlı Akçatepe köyüne taziye ziyaretine giden Milletvekili Fırat'ın içinde bulunduğu araç, yoğun kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Kar kış dinlemeden ziyaretlerini gerçekleştiren Fırat, her koşulda vatandaş ile iç içe olduklarını belirtti. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat, Tut ilçesinde kar kış dinlemedi

Milletvekili Fırat, Tut ilçesinde kar kış dinlemedi

Milletvekili Fırat, Tut ilçesinde kar kış dinlemedi

İhlas Haber Ajansı / Politika

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