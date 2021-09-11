Milletvekili Fırat, Sincik'te vatandaşlarla bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Sincik ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, beraberinde partililerle birlikte Sincik ilçesine gitti. Burada ilçe merkezinde esnafları gezen Milletvekili Fırat, vatandaşlar ile sohbet etti. İlçe merkezinde ki temaslarının ardından ilçeye bağlı köyleri ve İnlice Beldesine ziyaret eden Milletvekili Fırat, vatandaşların beklentilerini ve taleplerini dinledi.

Milletvekili Fırat, meclis çalışmalarından fırsat buldukça vatandaşlar ile bir araya geldiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi fırsat buldukça soluğu vatandaşlarımızın yanında alıyoruz. AK Parti iktidarında milletvekilleri vatandaşları sadece seçimden seçime değil, sürekli yanında yer aldı. Yaptığımız hizmetleri bir taraftan anlatırken, diğer taraftan vatandaşlarımızın bizden beklentilerini öğreniyoruz. Varsa sorunlarını dinliyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz" dedi. - ADIYAMAN