Milletvekili Fırat'ın Babalar Günü mesajı
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Milletvekili Fırat'ın Babalar Günü mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Fırat'ın Babalar Günü mesajı
20.06.2020 16:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:48

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Babalar Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, yayımladığı mesajında kültürümüzde güçlü bir aile yapısının temel taşı olan babaların aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirdiğine dikkat çekti.

Fırat, "Yaşamımızın her anında huzurumuz, mutluluğumuz ve güvenliğimiz için gerekli tedbirleri alarak bizlere kol kanat germektedir. Üzerimizde hakkı olan anne ve babaların rızasını kazanmak, onların gönlünü hoş tutmak, onlara karşı her zaman vefa göstermek her evladın önceliği olmalıdır.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şerifinde, 'Babanın çocuğuna duası, Peygamber'in ümmetine olan duası gibidir.' buyurarak, ailelerinin mutluluğunu kendileri için en büyük mutluluk olarak gören babalarımızın duasının ne kadar önemli olduğunu belirtmiştir. Bizler de bu hadis-i şerifin şuurunda evlatlar olarak babalarımıza ömürleri boyunca gereken sevgi ve saygıyı göstermeli, sağlıklarında hayır dualarını almak için gayret göstermeliyiz. Bu vesileyle tüm babaların babalar gününü kutlar sağlık sıhhat temenni ederim" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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