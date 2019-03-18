Milletvekili Fırat'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü Mesajı

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Bizler millet olarak imkansızlıklar içindeyken bile Dünya'ya Çanakkale Geçilmez dedirten sağlam bir inancın ve sarsılmaz bir ruhun mirasçılarıyız. Aydınlık geleceğimizin teminatı dün olduğu gibi bugün de işte bu ruhtur, bu inançtır. Bugünkü varlığımızı ve bağımsızlığımızı, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yurdunu savunmak için şehit olanlara borçluyuz.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde, bize bıraktıkları mirasın ve verdikleri mücadelenin bilinciyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kahraman Şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor ve yüce ecdadımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA