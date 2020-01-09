Milletvekili Fırat'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

09.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:19

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Demokratik yaşamın temel unsurlarından biri olan basın, ifade ve düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından modern toplumların vazgeçilmez aracı olduğunu dile getiren İbrahim Halil Fırat, kendilerini ifade etmede ve yapılan tüm çalışmaları, yatırım ve hizmetleri topluma aktarmada önemli bir unsur olduğunu söyledi.



Fırat mesajında, "Basın ve gazetecilik, toplumu yönlendiren, bilgilendiren, haberdar eden, tarihe tanıklık eden ve geliştiren bir rehberdir. Dil, din, aile, kültür, siyaset, ekonomi, ahlak gibi alanlarda toplumu etkiler ve eğitir. Bu bakımdan basın, bir açık üniversitedir, sürekli eğitim sağlar, toplumu ihya eder. Sorumluluğu çok büyüktür. Bu sebeple, toplumun değer yargılarını göz önünde bulundurarak, basın özgürlüğünün getirdiği hak ve sorumlulukların ve etik kuralların bilincinde hareket ederek, milletimizin birlik ve beraberliğini tesis edecek, vatanımızın, bayrağımızın, devletimizin yanında yer alıp, güçlü bir basını ortaya koymanın gayreti ve inancı içinde olunmalıdır.



Böyle fedakar bir mesleği icra eden tüm gazeteci kardeşlerimiz gecesini gündüzüne katarak, toplumun en doğru haberi alması noktasında her türlü gayreti sarf etmektedirler. Bizde tüm basın mensuplarının daha önce olduğu gibi, her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.



Bu vesileyle, tarafsız olup, kişisel hak ve özgürlükleri ihlal etmeyerek, toplumu doğru bilgilerle haberdar eden ve aydınlatan, başta Adıyaman ilimizdeki gazeteci kardeşlerim olmak üzere, ülkemizdeki tüm gazeteci kardeşlerimin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, hayatlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA