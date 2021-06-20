Milletvekili Fırat, hastanede babaların Babalar Günü'nü kutladı
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Milletvekili Fırat, hastanede babaların Babalar Günü'nü kutladı

Milletvekili Fırat, hastanede babaların Babalar Günü'nü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, hastanede tedavi gören babaların Babalar Günü'nü kutladı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, hastanede tedavi gören babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çeşitli rahatsızlıklarla tedavi gören hastaları ziyaret eden Milletvekili Halil Fırat, burada bulunan babaların Babalar Günü'nü kutladı. Hastalara Allah'tan acil şifalar dileyerek hasta yakınlarına da geçmiş olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Fırat, hastaların sorun ve sıkıntılarını da dinledi. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat, hastanede babaların Babalar Günü'nü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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