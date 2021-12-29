Milletvekili Fırat gazetecilerle bir araya geldi

FIRAT, MALATYA (İHA) - Ak Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, basın mensuplarıyla bir araya gelerek fikir alış verişinde bulundu.

Adıyaman'da yerel ve ulusal basında görev yapan bazı gazeteciler ile buluşan Milletvekili İbrahim Halil Fırat, ülkenin ve Adıyaman'ın gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye'nin kendi ekseninde dönen bir ülke olmaktan çıkıp, dünya devletleri arasında yerini aldığını ve Türkiye'nin dünyada söz sahibi ülkeler arasına girdiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin gelişmesini ve büyümesini istemeyen dış güçler ve onların içerdeki yardımcılarına rağmen Dünya'da hızla büyüyen bir ülke olduklarını kaydeden Fırat, tüm engellemelere rağmen istikameti şaşırmadıklarını söyledi.

Fırat, "Ülkemizin gelişmesini istemeyenler önümüze çeşitli engeller koydu. Baskılar, darbe girişimleri ve kumpasların ardından en son Dolar ile bizi yıkmaya çalıştılar. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü ve Yüce Türk Milletinin hükümetimize olan güveni ile hepsini bertaraf etmeyi başardık. Genelde olduğu gibi Adıyaman yerelinde de hizmet bayrağını hep ileri taşıdık. Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetleri AK Parti iktidarında yapıldı. Milletimize ne kadar hizmet etsek azdır. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada hizmet kalitemizi arttırarak devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

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