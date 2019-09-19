Milletvekili Fırat gazetecilerle bir araya geldi

19.09.2019 16:55

AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve beraberindeki partili heyetle GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezini ziyaret etti.



GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz ve gazetecilerle bir araya gelen AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat Adıyaman ve ülke gündemine ilişkin konuları konuştu.



AK Parti heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, yeni yasama yılıyla beraber 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında özellikle basın suçlarını kapsayacak şekilde, cinsel istismar suçları ve polis-askere silah doğrultanlar hariç tutularak, genel af çıkarılmasının adliye ve infaz kurumlarını rahatlatacağını söyledi.



Basın özgürlüğüne saygılı olduklarını, ifade hürriyetinin zaman zaman istismar edildiğine dikkat çeken Milletvekili Fırat, "Basın araç olarak kullanılıp zaman zaman teröre arka çıkan, hatta kışkırtıcılık yapanlar oluyor, basın terörün aracı olarak kullanılamaz, kimsenin de biri birine küfür etme hakkı yok. Basın özgürlüğü kullanılırken bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Zeynel başkanın basın suçlarının genel af kapsamına alınması isteğini anlıyorum, bir meslek örgütü temsilcisi olarak duyarlı davranıyor. Bununla ilgili bende Adalet Bakanlığından bilgi aldım, bu alanda öyle sanıldığı kadar mahkum yok. TBMM yeni yasama döneminde genel af konusu gündeme gelirse GAP Gazeteciler Birliği Genel Merkezinin taleplerini de dikkate alacağımı buradan söylüyorum. Fakat her şeyden önce bizim parti grubumuzun görüşleri hepsinden öncelikli olacaktır. Bu konunun görüşülmesi sırasında sizlerin dilek temennileri önerileri tabi ki etkili olacaktır" açıklamasında bulundu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA