Milletvekili Fırat esnafla bir araya geldi
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Milletvekili Fırat esnafla bir araya geldi

Milletvekili Fırat esnafla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, esnaf temsilcileri ve esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkez Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, esnaf temsilcileri ve esnaflarla bir araya geldi.

AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat, TBMM'de çalışmaların ardından Adıyaman'a geldi. Burada Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ile birlikte Adıyaman'da esnafları ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Pandemi sürecinde esnafların sorunlarla karşılaşması ve ardından Devletin destekte bulunmasıyla ilgili sohbet eden Milletvekili İbrahim Halil Fırat, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok güçlü bir devlet olduğunu dile getirdi.

Hiçbir vatandaşı mağdur etmeden bu zorlu süreci en hafif şekilde atlatmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Fırat, en kısa sürede bu hastalığın son bulması temennisinde bulundu.

Fırat, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçerek burada hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek, bir arzuları olup olmadığını sordu.

Fırat ayrıca Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Güney Adıyaman Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanlığını ziyaret ederek, esnaflara yönelik yapılan desteklemeleri konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Fırat esnafla bir araya geldi
Milletvekili Fırat esnafla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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