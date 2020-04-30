Milletvekili Fendoğlu'ndan jandarmaya teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Fendoğlu'ndan jandarmaya teşekkür

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl jandarma Komutanlığı görevlilerinin, yeni tip korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Milletvekili Fendoğlu'ndan jandarmaya teşekkür
30.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.04.2020 14:39

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya İl jandarma Komutanlığı görevlilerinin, yeni tip korona virüs sürecinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu yaptığı açıklamada, "Korona virüs ile mücadele ve tedbir amaçlı alınan kararlar gereği, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasıyla sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hususunda, Malatya İl Jandarma Komutanlığımızın Vefa Destek grubu personelleri 65 yaş üstü hemşehrilerimizin maaş ve diğer ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde teslim ediyorlar. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında üzerine düşen görevleri özellikle kırsal alanda üstün gayretle yerine getiren İl Jandarma personelimize yürekten kutluyorum. İl jandarma Komutanımız Necmi İnce ve personellerimizin eline emeğine sağlık, teşekkürler jandarma" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak Haberler
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu Haberler
Kur'an-ı Kerim hariç her şeyi unutan Şeflek Hoca, hayata gözlerini yumdu
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı Haberler
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Haberler
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti Haberler
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü Haberler
Koronavirüse bağlı çocuk hastalığı İngiltere'nin ardından 5 ülkede daha görüldü
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Ağabeyinin, annesi ve kendisini darbettiği genç kız: Bizi öldürecek
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'den 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu
MHP, sosyal medyada sahte hesaplara karşı kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
Abdülhamid'in torunundan koronavirüs önerisi: Pamuk ve yün oranı yüksek kumaşlar giyelim
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
İlk kez koronavirüs vakasının tespit edildiği Tacikistan'da 15 kişi hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
17 yaşındaki köpeği kaybolan kadın, bulana 5 bin TL ödül verecek
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
İBB, zabıtaların kağıt toplayıcısını darp ettiği iddiasını yalanladı
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Aslı Enver Demet Akalın
Spor Podolski Fatih Terim Ersun Yanal Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kız Türk Kadın Avrupa
Şu an buradasınız: Milletvekili Fendoğlu'ndan jandarmaya teşekkür - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 14:49:54. #1.15#
title