Milletvekili Fendoğlu, Malatya'da Ziyaretler Gerçekleştirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kentte yayın yapan yerel medyayı ziyaret etti.

Meclis çalışmalarının arta kalan zamanlarda her fırsatta Malatya'da olan MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, kentte yayın yapan yerel medya kuruluşlarını ziyaret etti. Seçim öncesinde verdiği tüm sözlerin arkasında durduğunu ifade eden Fendoğlu, genel kurul çalışmalarının dışında kalan zamanlarında Malatya'da halkla birlikte olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki günlerde bir TBMM'de yoğun bir bütçe görüşmesinin başlayacağını da dile getiren Fendoğlu, "İttifak sisteminin ilk bütçesi olması sebebiyle, hem bizim için, hem ittifak için hem de Türk Milleti için çok önemli bir bütçe görüşmesi olacak. Tabi bunu engellemeye kalkacaklardır. Engellemeleri Türk milletinin lehine olmayacak, buradan bunu bir kere daha söyleyeyim. Engellediklerinde Ocak ayında bizlerde dair kimse maaş alamaz, yatırımlar durur, ülke kaosa girer" şeklinde konuştu.

Bütçe görüşmelerinin ardından ise Mart ayında yapılacak olan yerel seçim sürecinin hızlanacağını kaydeden Milletvekili Fendoğlu, "Yerel Seçimlerden sonrada ittifaka büyük görevler düşüyor. Milliyetçi Hareket Partisi başından beri duruşu bellidir ve o çizgimizden de aynı asla sapmadık" dedi.

Malatya genelinde de seçimde beklentilerinin olduğunu kaydeden Fendoülu, "Çalışmalarımız var, aday adayları listelerimiz hazır, 15'ıne kadar aday kayıtlarımız bittikten sonra değerlendirmelerimiz olacak. Bu ay sonunda ise aday olacak isimlerimiz açıklanacak. Malatya'da adaylarımız vardır ama süreç bitmediği sürece da gündeme isimler gelmiyor. Malatyalı kardeşlerim desteklerini eksik etmeyecektir ve MHP Malatya'da belediye başkanını çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

Fendoğlu, ayrıca 10- 23 Aralık tarifleri arasında TBMM'de bütçe görüşmelerinin başlayacak olması nedeniyle meclisin ziyaretçilere kapalı olacağını da hatırlattı. - MALATYA