Milletvekili Fendoğlu, Kuzey Çevre Yolu ve Havaalanını Gündeme Getirdi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM'de söz alarak Kuzey Çevre yolu ile Malatya Havaalanı sorununu gündeme getirdi.

TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Milletvekili Fendoğlu, Malatya'da yıllardır konuşulan Kuzey Çevre Yolu projesi ile ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a soru sordu. Kuzey çevre yolunun ödenek ve projeleri ile ilgili eksiklikleri dile getiren Fendoğlu, "Malatya'da yapılmasına başlanan ancak ödenek ayrılmamasından dolayı şantiyesi kapalı durumda olan Kuzey Çevre Yolu Projesi'nin kamulaştırma bedelleri için ödenek tahsisine gidilecek midir? Buranın iz ödenekten çıkartılıp imarı tamamlanmış bölgelerin yol açımının bitirilmesi için ayrı bir bütçe ödeneği tahsisi için planlamanız var mıdır? diye sordu.

Fendoğlu ayrıca havaalanın da artık Malatya'nın ihtiyacına cevap veremediğini belirterek "Malatya-Ankara ve Malatya-İstanbul seferlerinin artırılması ve Malatyalı hemşehrilerimizi uçuş saatleri olarak zora sokan Malatya-Ankara uçuşunun saatlerinde düzenlemeye gidilecek midir? Halihazırda inşaat projelendirmesine başlanmış olan yeni Malatya Havalimanı terminal binasının ne aşamada olduğunu ve ne zaman bitirileceği belli midir?" dedi. - MALATYA