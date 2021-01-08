Milletvekili Fendoğlu kan bağışı ve tablet dağıtım programlarına katıldı
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Milletvekili Fendoğlu kan bağışı ve tablet dağıtım programlarına katıldı

08.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:56
Milletvekili Fendoğlu kan bağışı ve tablet dağıtım programlarına katıldı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı ile tablet dağıtım programlarına katıldı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı ile tablet dağıtım programlarına katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Fendoğlu, Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) ve MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde Türkiye genelinde başlatılan "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası kapsamında Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programına katıldı.

Kanpanyaya destek verdiğini aktaran Fendoğlu, "En zor şartlarda bile ülkemizin, milletimizin hizmetinde olan Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmak her Türk vatandaşının borcudur. Bizler de bugün bu borcu ifa ettik. İyilik Kanımda Var kan bağışı kampanyasını düzenleyen Milli Eğitim Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve yetkililere teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde kan bağışının daha da önemli olduğunu belirterek, herkesi kan bağışına davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Milletvekili Fendoğlu, kan bağışı programının ardından, Yalçın Koreş Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının gönderdiği tabletleri dağıttı.

Fendoğlu, öğrencilerle bir süre sohbet etti, tavsiyelerde bulundu, ardından okul idarecileri ile bir araya gelerek, sorun ve önerileri dinledi.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri de hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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