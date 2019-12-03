Milletvekili Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi

03.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:05

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, iyi tarım uygulamaları genelgesinin tekrar gözden geçirilmesini istedi.



TBMM'de söz alarak konuşan Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, iyi tarım uygulaması genelgesi konusunda konuştu. Fendoğlu, "İyi tarım uygulamasında Türkiye 3'ncüsü olan Malatya'da üreticilerimiz mağdur olmuştur. Tarım Bakanlığımızın en önemli projesidir. İyi tarım uygulaması nda Türkiye 3. olan Malatya da, çiftçilerimiz bu uygulamadan yararlanmak için toprak tahlili, meyve kalıntısı analizi yaptırmıştır. Tarım Bakanlığı tarafından onaylı firmadan sertifika almış, danışmanlık ücretleri için borçlandırılmışlardır. Bakanlık tarafından 9 Kasım 2019 tarihinde yayınlanan resmi gazetede, 2016 yılından itibaren 3 yıl üst üste iyi tarım uygulaması yapan çiftçilerimiz 4. yıl bu iyi tarım desteğinden yararlanamazlar ibaresi getirilmiştir. 2016 yılından itibaren iyi tarım işlemlerini yerine getirenler, 2019 yılında yayınlanan bu genelgeden dolayı Malatya da yaklaşık 7 bin çiftçimiz destekten yararlanamayacaktır. Dolayısıyla borçlarını ödeyemeyecek ve icralık olmalarına sebep olacaktır. Bu genelge tekrar gözden geçirilmelidir" İfadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA