Milletvekili Fendoğlu, İş Adamlarıyla Buluştu

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, iş adamlarıyla bir araya geldi.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fendoğlu, beraberinde MHP Maltya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Vakfı İl Temsilcisi Emrah Yılan ve Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile Malatya 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde yönetici ve iş adamlarıyla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.

Fendoğlu, ekonomik gelişmelere ilişkin, "Şu anda gördüğünüz gibi 15 Temmuz başarısız, arkasından bazı kalkışmalar oldu başarısız. Şimdi de dolar ve ekonomiyle çökertmeye çalışıyorlar. Bu masanın etrafı bir gemiyse ben, sen, biz hepimiz bu geminin içindeyiz. Hiç kimsenin 'bu geminin dışındayım' deme lüksü yoktur. Muhalefette dahil olsa Türk topraklarında misakı milli hudutları içerisinde yaşayan herkes o geminin içerisinde." ifadelerini kullandı.

Fendoğlu, daha sonra Malatya Havalimanı Müdürü Yücel Besim Aladağ ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Malaya İl Müdürü Murat Seki'yi ziyaret etti.