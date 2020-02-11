Milletvekili Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi

11.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:55

Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, depremzede esnafa sicil affı istedi.



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM genel kurulunda söz alarak, "Malatya ve Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında esnaf ve sanatkarların kredi kullanımında sorun yaşamamaları için Malatya ve Elazığ'da esnaflarımıza bir defaya mahsus sicil affı sağlanmalıdır" dedi. Fendoğlu konuşmasında, "Bölgemizde depremden dolayı durağan olan piyasaların canlandırılması, esnaf ve sanatkarlarımızın iş hacmi ve ticaretini geliştirebilmesi için kredi kefalet kooperatiflerinden esnaflarımıza daha kolay kredi imkanı sağlanması için, bankaların özelikle Elazığ ve Malatya esnaflarımıza kredi notlarına inisiyatif kullanması için Malatya ve Elazığ'da ki esnaflarımıza bir defaya mahsus sicil affı düzenlemesi yapılması önem arz etmektedir. Malatya ve Elazığ'da ki esnaflarımızın bu talebini bizde sayın bakanlarımıza iletiyoruz. Bölgedeki esnaflarımız için bir defaya mahsus sicil affı sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.



Fendoğlu, şehitler için de rahmet dileyip, yaralılara şifa temennisinde bulundu. - MALATYA

Kaynak: İHA