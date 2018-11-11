Milletvekili Fendoğlu'dan Hekimhan İlçesine Ziyaret

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, partisinin Hekimhan ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Fendoğlu, beraberinde MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı ile MHP Hekimhan İlçe Başkanı Yılmaz Ekici'yi ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

Hekimhan'ın severek ziyaret ettiği ilçeler arasında yer aldığını belirten Fendoğlu, Hekimhan'da MHP'nin yerinin farklı olduğunu ifade etti.

Partililere seslenen Fendoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk vekilleriyiz. Malatya'nın ilk teveccühüdür bu sisteme bir vekil göndererek beni, şahsımı ve partimi onurlandırdı. Bu nebzede tüm Milliyetçi Hareket Partisi camiasına üstün gayretleri ve emekleri için bir daha teşekkür ediyorum. Bekası devlet olan hedefi turan olan Türkiye'den başka sevdası olmayan bir genel başkanın evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.