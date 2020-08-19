Milletvekili Fendoğlu Covid-19 vakalarını sordu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının gelişimi hakkında bilgi aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının gelişimi hakkında bilgi aldı.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve parti yöneticileriyle birlikte, Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi makamında ziyarette sağlık yatırımları konusunda istişarelerde bulunan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Malatya'da, yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının gelişimi hakkında bilgi aldı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli de, Malatya'da, Covid-19 vakalarının gelişimi hakkında bilgi aktardı.

Bentli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Salgın süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerini ileten vekillerimize nazik ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA