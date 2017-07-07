Milletvekili Fakıbaba Vali Erin'i Tebrik Etti
Gün boyu tebrik ziyaretlerini kabul eden Şanlıurfa Valisi Erin, sabah saatlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba’yı makamında ağırladı.
Gün boyu tebrik ziyaretlerini kabul eden Şanlıurfa Valisi Erin, sabah saatlerinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı makamında ağırladı.
Adıyaman Valiliği görevinden Şanlıurfa Valiliğine atanan Vali Abdullah Erin'i AK Parti Milletvekili Eşref Fakıbaba, ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Vali Erin'de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Fakıbaba'ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA