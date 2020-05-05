Milletvekili Esin Kara, yerel medyaya destek istedi
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Milletvekili Esin Kara, yerel medyaya destek istedi

Milletvekili Esin Kara, yerel medyaya destek istedi
05.05.2020 13:59 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:59

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, yerel medyaya destek verilmesi için hazırladığı önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, yerel medyaya destek verilmesi için hazırladığı önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sundu. Önergede, gazetelerin SGK ve vergi ödemelerinin ertelenmesi de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplandırılması talebiyle verilen önergede Milletvekili Esin Kara, medya ve basın sektörünün ülkemizde zorlu çalışma şartlarına sahip en önemli alanlardan biri olduğunu, başta ekonomik anlamda olmak üzere iyileştirilmiş şartlarda çalışmalarını sağlamanın önemine değindi. Milletvekili Kara, "Yerel medya sektöründe en az 5 kişi çalıştıran işletmelere Kredi Garanti Fonundan ya da KOSGEB'den destek verilebilir mi? Gazetelerin SGK ve vergi ödemeleri ertelenebilir mi? Reklam ve ilan faturalarına yansıyan KDV oranı ile ilanlardan alınan Basın İlan Kurumu payı yüzde 5'e düşürülebilir mi? Yerel radyo ve televizyon kuruluşlarından alınan telif bedelleri başta olmak üzere RTÜK payı ile frekans bedelleri ertelenebilir mi? TÜRKSAT uydu bedellerinin döviz üzerinden yapılan ödemelerinin TL cinsinden yapılıp ve üç ay süre ile ertelenebilir mi? Hayatlarını riske atarak görev yapan gazeteciler ve medya sektörü çalışanlarından işsiz kalanlara bir defalığına mahsus 3 aylık sosyal yardım desteği ödenebilir mi?" diye sorarak destek istedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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