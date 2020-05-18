Milletvekili Esin Kara: "Meşrubatlardaki şeker miktarı azaltılmalı" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, şekerli meşrubatların içerdikleri şeker miktarının azaltılması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, şekerli meşrubatların içerdikleri şeker miktarının azaltılması amacıyla gerekli şartların incelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) araştırma önergesi verdi.

Esin Kara yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) verilerine göre, Türkiye'de obezitenin hızla arttığının söylenebileceğini, bu hastalığın yalnızca bir sağlık sorunu değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal sonuçları olan bir problem olduğunu kaydetti.

Özellikle çocuklar ve gençler için tükettikleri içeceklerde yer alan şeker oranının tehlike oluşturduğunu, bu nedenle başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyada birçok ülkenin şekerli meşrubatlarda var olan şeker miktarının azaltılması için yaptırımlar uyguladığını hatırlatan Esin Kara, "Örneğin İngiltere'de bilinen markalar şeker miktarını 100 mililitrede 5 gramın altına indirmekte ve ülkede meşrubatların içerdiği şeker miktarına göre içecek üreticilerinden vergi alınmaktadır. Belçika'da 2016'dan beri meşrubatlara daha yüksek oranda tüketim vergisi uygulanmaktadır. Şubat 2017'den itibaren Portekiz meşrubatlar üzerinden obezite vergisi almaya başlamış ve vergi gelirlerini ulusal sağlık sisteminde kullanılmak üzere ayırmıştır. Barbados'da 2015'te şekerli içeceklere vergi getirilmiş; gelirleri sağlık sektörüne tahsis edilmiştir. Ülkemizde satışa sunulan meşrubatlarda ise şeker oranları yukarıda örnekleri verilen ülkelere göre neredeyse iki kat daha yüksek miktardadır. Bu örneklerde olduğu gibi perakende sektöründe satışa sunulan meşrubatlarda var olan şeker miktarının azaltılması ya da şekerli meşrubatlardan daha yüksek oranda tüketim vergisi alınması gelecek nesillerin sağlığı açısından bizler içinde uygun olacaktır. Ülkemizde de bu tarz uygulamalara yer verilmesi ve toplum sağlığını olumsuz etkileyecek üretim faaliyetlerinden kaçınılması oldukça önemlidir" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA