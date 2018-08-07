Milletvekili Esin Kara, Gençlerle Buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, Konya'nın Beyşehir ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Göl Festivali kapsamında Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığının standını ziyaret eden MHP Konya Milletvekili Esin Kara, burada gençlerle buluştu. Ülkücü gençlerle sohbet eden Esin Kara'ya Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Altuğ Gültekin çalışmalar hakkında bilgi verdi. MHP İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş da ziyareti anısına Milletvekili Kara'ya plaket verdi.

Milletvekili Esin Kara, Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan ve MHP İl Başkanı Murat Çiçek ile birlikte sanatçı Ahmet Şafak'ın sahne aldığı 11. Uluslararası Beyşehir Göl Festivali kapanış konserine katıldı. Kara, festivale davetlerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun'a teşekkür etti. - KONYA