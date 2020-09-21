Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'da kilosu 50 kuruşa kadar düşen kapya biberde üreticinin yaşadığı fiyat meselesine Türk Şeker üzerinden çözüm getirdi.

Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi
21.09.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.09.2020 14:18

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Bursa'da kilosu 50 kuruşa kadar düşen kapya biberde üreticinin yaşadığı fiyat meselesine Türk Şeker üzerinden çözüm getirdi. Esgin, "Türk Şeker, kapya biberi 80 kuruştan alacak. Kimse tedirgin olmasın. Çiftçimizin ve üreticimizin her zaman yanındayız" dedi.

Bursa'da salçalık domates üreticisinin yaşadığı fiyat sıkıntısına Türk Şeker üzerinden çözüm getiren AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, kapya biber üreticisinin sorununa da çare oldu. Karacabey ve Mustafakemalpaşa'da kilosu 50 kuruşa kadar düşen kapya biberde üreticinin lehine girişimlerde bulunan Esgin, Türk Şeker'in 80 kuruştan alım yapacağı müjdesini verdi.

Türkiye'de üretilen kapya biberin yüzde 13.5'ini Bursa'nın karşıladığına dikkati çeken Esgin, şunları söyledi:

"Türkiye'nin geleceğinin tarım ve tarıma dayalı sanayide olduğuna inanıyoruz. Bursa'mız da bu anlamda tarımın stratejik merkezidir. Daima tarımın ve üretici çiftçimizin haklarını koruma noktasında mücadele ve çözümler getiriyoruz. Salçalık domates üretimimizin yaşadığı fiyat sorununa Türk Şeker üzerinden çözüm getirdiğimiz gibi kapya biber üreticimizin yaşadığı haksız fiyat meselesinin de yakın takipçisiyiz. Kimse tedirgin olmasın. Hiçbir çiftçimizin tarla ve seradaki ürünlerini ellerinde bırakmayız".

Türk Şeker kapya biberi 80 kuruştan alacak

Eskin, "Türkiye'de üretilen 1 milyon 234 bin 432 ton kapya biberin yüzde 13.5'ini Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Yenişehirli çiftçimiz üretiyor. Bölgemizde üretilen kapya biberdeki fiyat düşüklüğünü yakın takip ediyoruz. Serbest piyasa demek, üreticinin zararını sonuç verecek refleks ve organizasyonlara girmek değildir. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz. Domatesten sonra kapya biber olarak adlandırılan salçalık biber üretiminde de Bursa bölgesi önemli bir merkez. Son birkaç gündür kapya biberde de üreticimizin zararına yol açan fiyat düşüklüğünü giderecek çalışmaların içindeyiz. 50-55 kuruşa düşen kapya biberi Türk Şeker üzerinden 80 kuruştan almaya başlıyoruz. Alımlar bölgemizde gerçekleşecek. Hayırlı olsun." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Meral Akşener Adnan Menderes Canan Kaftancıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülay Seda Sayan Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Mehmet Özdilek Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Atama Niğde Deprem
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milletvekili Esgin'den kapya biber üreticisine Türk Şeker müjdesi - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 14:20:30. #1.14#
title