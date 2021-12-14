Milletvekili Erol'dan, Elazığ'ın gururu Ahsen'e tebrik telefonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milletvekili Erol'dan, Elazığ'ın gururu Ahsen'e tebrik telefonu

Milletvekili Erol'dan, Elazığ'ın gururu Ahsen'e tebrik telefonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Tayland'ta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonasında dünya 3'üncüsü olan Ahsen Duran'ı telefonla arayarak tebrik etti.

ELAZIĞ (İHA) - CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol Tayland'ta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonasında dünya 3'üncüsü olan Ahsen Duran'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Gürsel Erol Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 4-12 Aralıkta düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonasında 67 kiloda dünya 3'üncüsü olan ve Elazığ'a büyük bir gurur yaşatan Kovancılar Hazar Spor Kulübü başarılı sporcusu Ahsen Duran'ı telefonla arayarak tebriklerini ileterek başarılar diledi. - ELAZIĞ

Milletvekili Erol'dan, Elazığ'ın gururu Ahsen'e tebrik telefonu

Elazığ'da 12 dakika arayla peş peşe iki deprem

Elazığ'da 12 dakika arayla peş peşe iki deprem

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title